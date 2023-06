"İyul ayından Ukraynaya “Leopard 1 A5” tanklarının tədarükünü artıracağıq”.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniya müdafiə naziri Boris Pistorius deyib.

O bildirib ki, bu ilin sonuna qədər Ukraynaya 100-dənçox tank veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.