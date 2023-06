Müdafiə sənayesi sahəsində atılacaq addımlar da böyük önəm daşıyır.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, müdafiə sənayesi sahəsində atacağımız addımlarla birlikdə bu sahədə tədrislə bağlı üzərimizə düşən vəzifələr də var: “Bu vəzifələri bu günə qədər necə yerinə yetirdiksə, bundan sonra da yerinə yetirməyə davam edəcəyik”.

