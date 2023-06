“Qarabağ” FK mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

"Gündüz Abbaszadəyə klubumuza göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edir, gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq!", - deyə məlumatda qeyd edilib.

