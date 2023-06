Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trampın bu gün məhkəməsi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il ikinci dəfə məhkəmə qarşısına çıxmağa hazırlaan Tramp bu dəfə casusluqda ittiham olunur. Hazırda Miamidə olan Trampın dəstəkçiləri küçədə ona dəstək aksiya keçirib.

Qeyd edək ki, keçmiş prezidenti bundan əvvəl ittihamnamədə irəli sürülən 37 ittihamı rədd edib. O, rəqibi Cozef Baydeni Ədliyyə Nazirliyindən özün qarşı istifadə etməkdə ittihamlandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.