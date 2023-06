“Forsaj 10” filmi dünya miqyasında 652,7 milyon dollar qazanıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, film əsas gəliri Şimali Amerikadakı nümayişlərdən qazanıb - 514,65 milyon dollar.

Qeyd edək ki, filmin büdsəci 340 milyon dollardır. Film bu ilin ən gəlirli filmləri arasında dördüncüdür.

Layihənin daha iki seriyası olacaq. Filmin 11-ci hissəsinin 4 aprel 2025-ci ildə yayımlanması planlaşdırılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.