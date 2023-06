Oğuzda ağır qəza: Ölən və yaralananlar var - FOTO

Oğuzda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki magistral yolunun rayonun Padar kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

"Toyota" və "VAZ-2106" markalı minik avtomobillərin toqquşması nəticəsində "VAZ 2106"-da olan bir sərnişin hadisə yerində ölüb. Qəza zamanı hər iki avtomobildə olan bir-neçə nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

