Bir neçə gündən sonra “Qarabağ”ın futbolçusu Şirxan Həsənzadənin 40 mərasimi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum futbolçunun Azərbaycan millisinin və “Qarabağ”ın formasında olan şəkillərinin həkk olunduğu məzar daşı hazırlanıb.

Sosial mediada yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik.

Qeyd edək ki, Şirxan Həsənzadə “Qarabağ-2”nin məşqi zamanı halı pisləşib. Xəstəxanaya yerləşdirilən 20 yaşlı futbolçu 17 gündən sonra vəfat edib. O, Astarada dəfn olunub.



