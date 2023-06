Azərbaycan Respublikası elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bu gün muxtar respublikada bir sıra görüşlər keçirəcək. Eyni zamanda, Emin Əmrullayev Naxçıvana səfər çərçivəsində Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə keçiriləcək məzun günündə, STEAM Təlim Tədris Mərkəzinin açılışında iştirak edəcək.



