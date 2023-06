"Henley & Partners" və "New World Wealth" ortaqlığı ilə hazırlanan "Özəl sərvət köçü hesabatı - 2023"ün nəticələri açıqlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, hesabatın nəticələrinə görə, ötən il Türkiyəyə köçən dollar milyonerlərinin sayı 300 olub.

Həmçinin, Türkiyədə 1 milyon dollar və daha çox sərvəti olan 44 min 500 şəxsin yaşadığı bildirilir.

Ölkədəki dollar milyarderinin sayının isə 18 olduğu qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.