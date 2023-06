Rusiya Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qərarı ilə səfir vəzifəsinə Mixail Yevdakimov təyin olunub.

Qeyd edək ki, Mixail Borçarnikovun səlahiyyət müddəti başa çatıb.

