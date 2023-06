Türkiyənin "Roketsan" şirkəti yerli istehsal olan ən uzaqmənzilli "Tayfun" raketini sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət ikinci sınaq uçuşları edib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da ötən ilin noyabrında "Tayfun"un uçuş məsafəsinin 561 kilometr olduğunu və məsafənin artırılacağını açıqlamışdı. Bundan öncə isə yaxınmənzili "Tayfun"un sınağı baş tutmuşdu.

