Fransa Ermənistana 50 "VAB MK 3" zirehli transportyoru verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armeniya" məlumat yayıb.

Tədarükün dəqiq vaxtı hələ açıqlanmayıb.

Bundan əlavə, İrəvanın “Bastion” və “Şerpa” zirehli maşınlarının alınması imkanları da müzakirə olunur.

