Londonun "Arsenal" klubunun afrikalı futbolçusu Nikolas Pepe menecerlər tərəfindən Türkiyənin "Fənərbağça" klubuna təklif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Fotomaç" məlumat yayıb. İstanbul nəhəngi təklifi dəyərləndirmək üçün zaman istəyib.

28 yaşlı Pepe ötən mövsümü Fransanın "Nice" klubunda keçirib. Oyunçu 2019-cu ildə Fransanın "Lill" klubundan 80 milyon avroya "Arsenal"a keçmişdi.

