“SABAH” qruplarına test imtahanı keçiriləcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) iyunun 18-də “SABAH” qruplarına tələbə seçimi müsabiqəsinin test imtahanı mərhələsini keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİM-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, imtahan Bakıda təşkil olunacaq.

Tələbələr “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ni iyunun 14-dən etibarən DİM-in saytındakı linkdən çap edə bilirlər. İmtahan saat 10:00-da başlanacaq. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış – saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmırlar.

Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxilolma vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçısının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Ona görə də imtahan binasına buraxılış vərəqəsində qeyd olunan vaxtda gəlmək lazımdır.

İmtahan binasına mobil telefon və digər rabitə vasitələri, elektron cihazlar, kalkulyator, elektron məlumat daşıyıcısı, kitab, dəftər, jurnal, konspekt, məlumat kitabçası, lüğət, cədvəl, çanta və digər yardımçı vəsaitlər gətirmək qadağandır. Tələbələr imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

- İmtahana buraxılış vərəqəsi;

- Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli.

İmtahanların idarə olunmasına 13 ümumi imtahan rəhbəri, 37 imtahan rəhbəri, 277 nəzarətçi-müəllim, 37 buraxılış rejimi əməkdaşı (mühafizə), 13 bina nümayəndəsi ayrılıb. İmtahanda 2978 tələbənin iştirakı nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.