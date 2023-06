"Süni intellektə qarşı oynayırsansa, heç bir şansın yoxdur" - Teymur Rəcəbov

"İndi şahmatda elə bir tendensiya var ki, süni intellekt qrossmeysterlərə, hətta peşəkarlara da çox kömək edir. Düşünürəm ki, süni intellektə qarşı real oyun oynayırsansa, o zaman insanın praktiki olaraq heç bir şansı yoxdur".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Beynəlxalq İqtisadi Forum (SPIEF) çərçivəsində süni intellektə əsaslanan "Mendeleyev Chess" proqramından istifadə etməklə keçirilən sinxron şahmat sessiyası barədə "Matc TV"yə açıqlamasında deyib.

Sessiyada 4 qələbə qazanan 36 yaşlı qrossmeyster bildirib ki, orada iştirak edən oyunçuların qarşısında çətin tapşırıq var: "Biz qrossmeysterlər hər bir gedişdə orta səviyyəni kifayət qədər yüksəkdə saxlayırıq. Proqramın köməyi ilə oynayan şahmatçı isə çətin anlar yaşayır - bir səhv problemlərə səbəb olur. Amma proqram müdafiə səviyyəsini daha yüksək saxlamağa kömək edir, taktiki mövqelərdə bir insandan, hətta dünya çempionundan daha güclüdür".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.