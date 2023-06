Vatsap, instaqram və feysbuk sosial şəbəkələrinin işləməsində problemlər yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər üç platforma üzrə foto və audio səslər göndərməkdə məhdudiyyətlər özünü göstərir.

Problem qlobaldır.

