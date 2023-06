İyunun 18-də 3x3 basketbol üzrə kişi yığmamız Avropa kubokunun seçmə mərhələsində sonuncu qrup oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əlavə vaxta gedən oyunun yekununda Lüksemburq seçməsinə 14-16 hesabı ilə məğlub olan millimiz, qrupda 3-cü pilləni tutaraq 1/4 finala yüksəlib. Bu mərhələdə millimiz İrlandiya komandası ilə üz-üzə gələcək. Cütün qalibi yarımfinalda Lüksemburq yığması ilə qarşılaşacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.