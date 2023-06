Dünən Ağdam rayonunun Çəmənli və Sarıcalı kəndlərində güclü külək əsib, diametri 30-35 mm dolu düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində rayon ərazisində qurulan toy çadırı dağılıb.

Sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik:

