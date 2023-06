Millimizin oyunlarının təqvimi açıqlandı

Futzal üzrə Azərbaycan millisinin DÇ-2024-ün elit-raund mərhələsindəki oyunların təqvimi dəqiqləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Futzal Federasiyasının mətbuat xidməti açıqlayıb.

A qrupunda yer alan yığmamız ilk və son matçını səfərdə keçirəcək. Azarkeşlər doğma arenada ilk dueli sentyabrın 20-də izləyəcək.

15 sentyabr. Rumıniya - Azərbaycan

20 sentyabr. Azərbaycan – Niderland

6 oktyabr. Azərbaycan – Qazaxıstan

11 oktyabr. Qazaxıstan - Azərbaycan

15 dekabr. Azərbaycan – Rumıniya

20 dekabr. Niderland - Azərbaycan

