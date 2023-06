Naxçıvan Muxtar Respublikası Perinatal Mərkəzin rəhbərinin müavini işdən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Perinatal Mərkəzin rəhbərinin Müalicə işləri üzrə müavini Nəzakət Quliyeva tutduğu vəzifədən azad edilib.

Onun vəzifə təlimatı qaydalarını pozaraq, vəzifələrinin icrasına laqeydlik göstərdiyinə görə işdən uzaqlaşdırıldığı bildirilir.

N. Quliyeva mərkəzin həkimlər sırasından da çıxarılıb.

