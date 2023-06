Laçınlılar üçün xoş gün: Evlərin açarları təqdim edildi - FOTO

Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində bu gün geri qayıdan 13 keçmiş məcburi köçkün ailəsi evlərinin açarlarını təhvil alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Laçın şəhərinə doğma sakinlərinin qayıdışı davam edir.

Bu gün Laçına qədəm qoyan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub. Bununla da, Laçın şəhərində ümumilikdə 55 ailənin, yəni 213 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.

Köçürülən ailələr Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları, işğala son qoyulduqdan sonra dövlətimizin başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.