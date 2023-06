Milli Məclisin keçmiş deputatı Akif Şahbazov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. O, 65 yaşında Bakı şəhərində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Akif Rəhim oğlu Şahbazov 15 dekabr 1957-ci ildə anadan olub. O, 1995-2000-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub.

