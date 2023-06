​Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu “Qarabağ gecəsi” xeyriyyə konsertinin baş sponsoru oldu - FOTO

Konsertdən əldə edilən vəsait Ağdam rayonunun ərazisində yerləşən Pənahəli xanın İmarət kompleksinin bərpasına yönəldiləcək.



Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun baş sponsorluğu, Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Gəncədə “Qarabağ gecəsi” adlı xeyriyyə konserti keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev xeyriyyə konsertinin ərsəyə gəlməsində dəstək göstərən və ümumiyyətlə işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasına töhfə verən hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Qarabağın bərpası və yenidən qurulmasına töhfəyə görə Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu üçün hazırlanmış ianə sertifikatını Qrup CEO Burak Dənizə təqdim edib.

Tədbirdə Veysəloğlu Şirkətlər Qrupundan rəhbər heyət də iştirak edib. Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu adından çıxış edən Burak Dəniz ölkə üçün vacib mövzularda Şirkətlər Qrupunun həssaslığını və daim dəstək göstərdiyini vurğulayıb.

Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında baş tutan konsertdə şəhid və qazi ailələri, hökumət rəsmiləri, Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə edərək işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası istiqamətində görülən işlərə dəstək göstərən donor şirkətlər, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, şəhər sakinləri iştirak ediblər.

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu (VŞQ) pərakəndə, distribusiya, logistika və istehsalat daxil olmaqla, tədarük zəncirinin müxtəlif sahələrini əhatə edən çoxşaxəli FMCG (gündəlik istehlak malları) qrupudur. Dayanıqlı inkişafı dəstəkləmək Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun əsas fəlsəfəsidir. Şirkətlər Qrupu 2022-ci və 2023-cü ildə dünyada tanınmış konsaltinq şirkətlərindən biri olan Deloitte şirkətinin Azərbaycanda təşkil etdiyi nüfuzlu “Best Managed Companies” müsabiqəsində qaliblərdən biri elan edilib.

