Naxçıvan Muxtar Respublikası Xəstəxanasının baş həkimi Zəbur Bağırov işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə muxtar respublikanın səhiyyə nazirinin birinci müavini, nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Samiq Sadıxov müvafiq əmr imzalayıb.

Z.Bağırov öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib.

Xəstəxananın baş həkimi vəzifəsinə hələlik təyinat yoxdur.

