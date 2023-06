Londonun "Çelsi" klubundan ayrılan Nqolo Kante "Əl İttihad"a keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı klubunun saytı məlumat yayıb. Məlumata görə, klub Kante ilə 4 illikmüqavilə bağlayıb. O, hər mövsüm üçün 25 milyon avro alacaq.

Qeyd edək ki, "Əl İttihad" bundan əvvəl "Real"dan ayrılan Kərim Benzemanı da transfer etmişdi.



