"Bəzi ixtisasların tədris müddətinin 4 ildən 3 ilə salmaq barədə düşünməyə başlamışıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev İnsan Resursları Zirvəsində “Yerin dərinliyindən beyin dərinliyinə köç” mövzusunda keçirilən paneldə çıxışı zamanı deyib.

