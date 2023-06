Maddi dəstək alan din xadimlərinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu statistikanı Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov “Azərbaycanın dövlət-din modeli” mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı açıqlayıb.

Onun sözlərinə görə, hazırda ümumilikdə 468 imam maddi dəstək alır.

"Həmçinin 312 imam müavini, 302 dini ayin icraçısı, 20 qadın dini ayin icraçısına maddi dəstək göstərilir".

