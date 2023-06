Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid Valeh Bədəlovun anası Südabə Qaziyeva sertifikatlaşdırma imtahanında rekord nəticəyə imza atıb. O, 67 dəqiqədə 59 bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin (ETN) İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov paylaşım edib.

O bildirib ki, Südabə Qaziyeva Zaqatala rayonu, Aşağı Tala 3 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.