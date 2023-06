Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı III Çarlzla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter hesabında paylaşım edilib.

Xatırladaq ki, C.Bayramov Ukraynanın Bərpası Konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Krallıqda səfərdədir.

