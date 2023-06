"Palmali Holding" şirkətinin prezidenti Mübariz Mənsimovun atası Qurban Mənsimov dəfn olunub.

Mtebuat.az xəbər verir ki, mərhum Keşlə qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.



Qeyd edək ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən Qurban Mənsimov ötən gün İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Azərbaycanlı iş adamının Türkiyəni tərk etməməsi ilə bağlı qərarı hələ də qüvvədə olduğu üçün o, atasının dəfn mərasimində iştirak edə bilməyib.

