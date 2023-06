Bu piylər insan ömrünü uzadır

Stenford və Harvard Universitetlərinin (ABŞ) mütəxəssisləri araşdırma nəticəsində belə qərara gəliblər ki, faydalı piylərin istehlakı orqanizmə müsbət təsir edir və hətta insanın həyatını uzadır.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, piylər iki cür olur - yaxşı və pis. Doymuş piylər pis sayılır. Bu piylər yağlı ət və süd məhsullarının tərkibinə daxildir. Belə hesab olunur ki, məhz bu piylər orqanizmdə pis xolesterinin səviyyəsini qaldırır.

Yaxşı piylərə doymamış piylər aiddir. Belə piylər balıq, bitki yağları (xüsusilə zeytun yağı), qoz, tum, yağlılığı az olan ətdə var. Belə piylərin istehlakı əksinə faydalıdır, insanda ürək-damar sistemi xəstəliklərinin və şəkərli diabetin inkişafı riskini azaldır və həyatını uzadır.

Alimlər sübut edir ki, müasir insanların piylərin qəbulunu azaltması, piylərdən imtina etməsi, pəhrizlərdən sui-istifadə fəlakətli nəticələrə səbəb olur, maddələr mübadiləsi proseslərini pozur, insanın həyatını qisaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.