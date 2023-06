Naxçıvana təxirə salınmış uçuşlar bu gün saat 06:00-da yerinə yetiriləcək

“Azərbaycan Hava Yolları”nın əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıdan Naxçıvana təxirə salınmış reysləri hava şəraiti yaxşılaşdığı təqdirdə iyunun 23-də saat 06:00-da yerinə yetiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-dən bildirilib.

Reyslər:

J2-2251 (uçuş saatı 17:30),

J2-265 (uçuş saatı 18:00),

J2-261 (uçuş saatı 19:40),

J2-257 (uçuş saatı 21:30),

Bu marşrut üzrə təxirə salınmış digər reyslərin sərnişinlərinə uçuş saatı haqqında əlavə məlumat daha sonra veriləcək.

Gecikmiş reyslərin sərnişinləri aviaşirkətin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında və KİV-lərdə ən son məlumatları əldə edə, eləcə də callc[email protected] elektron ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər.

