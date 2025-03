Amerikalı məşhur aktyor Denis Arndt 86 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az Fox News-a istinadən xəbər verir ki, o, evində yuxuda olduğu zaman həyatını itirib.

Qeyd edək ki, aktyor "Basic Instinct" və "S.W.A.T" kimi məşhur filmlərdəki rolları ilə tanınırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.