Peres Ançelotti ilə bağlı qərar verdi

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelottinin karyerası ilə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Florentino Peres Ançelottinin klubda qalmasını istəyir. İspaniya mediasının məlumatına görə, Peres Ançelottini klubdakı mövqeyinin etibarlı olduğuna əmin edib. Bildirilir ki, Peres italyan məşqçi görüşüb və ona tam etibar etdiyini bildirib. Bununla belə, klub rəhbərliyi Ançelottinin mövqeyini mövsümün sonunda keçiriləcək Klublararası Dünya Çempionatından sonra müzakirə edəcək.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin mövsümün sonunda “Real”dan ayrılacağı barədə iddialar dərc edilib. Onun yerinə Xabi Alonso və Yurgen Klopp kimi məşqçilərin gətirilə biləcəyi irəli sürülür.

