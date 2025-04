Uşaq hüquqlarının monitorinqi üzrə meyarlar təsdiqləndi

Uşaq hüquqlarını həyata keçirilməsinin bütün sahələrdə təmin edilməsi vəziyyətinin monitorinqi üzrə meyarlar təsdiqlənib.

Mebuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərar uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinin bütün sahələrdə təmin edilməsi vəziyyətinin təşkilinə və onların həyata keçirilməsinə nəzarət üzrə meyarları müəyyən edir.

Meyarlar uşaqların təhsili, təlim-tərbiyəsi və asudə vaxtının təşkili, sağlamlığının mühafizəsi, sosial müdafiəsi, təhlükəsizliyinin təmini, alternativ qayğı və digər əhəmiyyətli sahələri əhatə edir.

Hər il dövlət qurumları tərəfindən hazırlanan uşaq hüquqlarının təmin edilməsi vəziyyətinə dair ölkə üzrə hesabat Qərarda öz əksini tapmış meyarlar əsasında tərtib ediləcək.

