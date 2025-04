Azərbaycan Kubokunu hansı klub qazanacaq?

Bu gün 33-cü Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarına start veriləcək. "Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ı, "Neftçi" isə "Sabah"ı qəbul edəcək.

Futbol eksperti Kənan Məstəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında komandaların Azərbaycan Kubokundakı şanslarını qiymətləndirib. O deyib ki, hər iki qarşılaşma maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçəcək. Çünki komandaların gücləri təxminən bir-birinə bərabərdir:

“"Araz-Naxçıvan" Azərbaycan Premyer Liqasında bu mövsümün sürpriz komandalarından biri oldu. Çünki uzun müddət "Qarabağ" çempionluq uğrunda mübarizə aparsa da, qış fasiləsindən sonra komandada eniş baş verdi və hazırda nadir hallarda qələbə qazana bilir. Düzdür, Premyer Liqada mövqeyini qoruyur, lakin "Araz-Naxçıvan"ın enişdə olduğunu qəbul etməliyik. Bunun bir çox səbəbi ola bilər, amma komanda bu vəziyyətdən çıxmaq üçün fikrini kuboka yönəltməlidir. Finala çıxacağı və ya kuboku qazanacağı təqdirdə mövsümü uğurla başa vurmuş sayılacaq.

Rəqib isə kifayət qədər çətindir. Çünki "Qarabağ" son illərdə Azərbaycan futbolunun şəksiz lideridir və istər yarımfinalda, istərsə də digər mərhələlərdə "Qarabağ"la qarşılaşmaq rəqib üçün şansların minimuma enməsi deməkdir. Ona görə də düşünürəm ki, istər ilk oyunda, istərsə də ümumilikdə bu cütlükdə "Qarabağ"ın favorit olduğunu deyə bilərik. Şansları dəyərləndirsək, 70-30 nisbətində "Qarabağ"ın üstünlüyü var və düşünürəm ki, bu komanda finala yüksələcək”.

K.Məstəliyev "Neftçi" və "Sabah" qarşılaşmasından da danışıb:

“Bu komandalar Premyer Liqada uğursuz mövsüm keçirmələrinə baxmayaraq, kubokda uğur qazanaraq azarkeşlərini sevindirmək və mövsümü yaxşı nəticə ilə başa vurmaq şansı əldə ediblər. Xüsusilə, kubokun qalibi Avropa Liqasının təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanır ki, bu da həm "Neftçi", həm də "Sabah" üçün böyük motivasiyadır. Buna görə də çempionatdan fərqli olaraq, kuboka daha çox köklənəcəklər. Kağız üzərində "Sabah" daha güclü görünür, çünki heyətində daha keyfiyyətli futbolçular var. Lakin "Sabah"ın komanda oyununda problemləri mövcuddur. "Neftçi"nin heyəti bir qədər zəif olsa da, kollektiv olaraq yaxşı mübarizə aparır və sona qədər döyüşmək bacarığı var. Bu baxımdan "Neftçi"nin də şanslarını az hesab etmək olmaz. Ümumi dəyərləndirsək, 55-45 nisbətində "Sabah" bir qədər irəlidə görünür. Lakin bu üstünlük nisbi xarakter daşıyır.

Məşqçilərin duelinə gəlincə, təcrübə baxımından "Neftçi"nin baş məşqçisi Samir Abbasov daha üstün görünə bilər. O, Azərbaycan çempionatını və kubokunu daha yaxşı tanıyır. "Sabah"ın baş məşqçisi Vasili Berezutski isə indiyə qədər heç bir klubda baş məşqçi kimi çalışmayıb, yalnız köməkçi məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. Ona görə də o, özünü sübut etməyə çalışacaq, lakin təcrübə çatışmazlığı ona müəyyən çətinliklər yarada bilər”.

Ekspert qarşılaşmaların hər ikisinin çox maraqlı və gərgin keçəcəyini düşünür. Onun fikrincə, hətta iki oyunun nəticəsi də kifayət etməyə və ikinci matç əlavə vaxta, hətta penaltilərə də gedə bilər. “Nisbi üstünlük isə "Sabah"dadır”, - deyə o qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.