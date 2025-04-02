Bəzi ət məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb - SİYAHI

Nəzarət tədbirləri çərçivəsində ölkəmizə idxal olunan bir sıra ət məhsulu partiyalarından Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən götürülmüş nümunələrdə uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Metbuat.az uyğunsuzluq aşkarlanan məhsulları təqdim edir.
№
Məhsulun adı
Miqdarı
Mənşə ölkəsi
İdxalçı şirkət
Aşkar olunan uyğunsuzluq
1
Dondurulmuş mal əti
20 ton
Ukrayna
"Gourment" MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
2
Dondurulmuş mal əti
20 ton
Ukrayna
”Azer Land” MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
3
Dondurulmuş mal əti
20 ton
Ukrayna
“Halal Food” MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
4
Dondurulmuş mal əti
30 ton
Ukrayna
“Qafqaz Konserv Zavodu” MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
5
Dondurulmuş mal əti
20 ton
Ukrayna
“Qafqaz Konserv Zavodu” MMC
Parazitar sirayətlənmə
6
Dondurulmuş mal əti
6.18 ton
Ukrayna
"Hereti Bottling Company" MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
7
Dondurulmuş mal əti
0.55 ton
Belarus
“Halal Food” MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
8
Dondurulmuş mal əti
5.06 ton
Braziliya
"M & T" LTD firması
İnsan istehlakı üçün yararsız
9
Dondurulmuş sümüksüz donuz əti
22.08 ton
Rusiya
"Universal-SVS" MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
10
Dondurulmuş qoyun əti
8.2 ton
Monqolustan
"Eleven Group" MMC
İnsan istehlakı üçün yararsız
11
Dondurulmuş toyuq hissələri
20.4 ton
Ukrayna
"HRT Group" MMC
Salmonella
12
Hisə verilmiş balıq filesi
0.264 ton
Belarus
“Food Fish” MMC
Listeria monocytogenes
Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq məhsul partiyalarının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması, məhv edilməsi və ya utilizasiyası barədə qərar qəbul edilib.