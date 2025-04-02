Bəzi ət məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb - SİYAHI

Bəzi ət məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb -
16:36 2 Aprel 2025
126 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
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Nəzarət tədbirləri çərçivəsində ölkəmizə idxal olunan bir sıra ət məhsulu partiyalarından Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən götürülmüş nümunələrdə uyğunsuzluq aşkarlanıb.

Metbuat.az uyğunsuzluq aşkarlanan məhsulları təqdim edir.

Məhsulun adı

Miqdarı

Mənşə ölkəsi

İdxalçı şirkət

Aşkar olunan uyğunsuzluq

1

Dondurulmuş mal əti

20 ton

Ukrayna

"Gourment" MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

2

Dondurulmuş mal əti

20 ton

Ukrayna

”Azer Land” MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

3

Dondurulmuş mal əti

20 ton

Ukrayna

“Halal Food” MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

4

Dondurulmuş mal əti

30 ton

Ukrayna

“Qafqaz Konserv Zavodu” MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

5

Dondurulmuş mal əti

20 ton

Ukrayna

“Qafqaz Konserv Zavodu” MMC

Parazitar sirayətlənmə

6

Dondurulmuş mal əti

6.18 ton

Ukrayna

"Hereti Bottling Company" MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

7

Dondurulmuş mal əti

0.55 ton

Belarus

“Halal Food” MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

8

Dondurulmuş mal əti

5.06 ton

Braziliya

"M & T" LTD firması

İnsan istehlakı üçün yararsız

9

Dondurulmuş sümüksüz donuz əti

22.08 ton

Rusiya

"Universal-SVS" MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

10

Dondurulmuş qoyun əti

8.2 ton

Monqolustan

"Eleven Group" MMC

İnsan istehlakı üçün yararsız

11

Dondurulmuş toyuq hissələri

20.4 ton

Ukrayna

"HRT Group" MMC

Salmonella

12

Hisə verilmiş balıq filesi

0.264 ton

Belarus

“Food Fish” MMC

Listeria monocytogenes

Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq məhsul partiyalarının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması, məhv edilməsi və ya utilizasiyası barədə qərar qəbul edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

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