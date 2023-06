"Vaqner" hərbi dəstəsinin ələ keçirdiyi Rostovdan yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az Rusiyanın teleqram kanllarına istinadən xəbər verir ki, Rostov-na-Donuda vəziyyət gərgindir, lakin ümumilikdə sakitdir.

"Vaqner"çilərin bəzi yerlərdə hərbi texnika, o cümlədən tanklar və hərbi polis maşınları var.

