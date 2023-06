Rusiyanın Voronej vilayətində "Mi-8" helikopteri sərt eniş edib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfərin yaralandığı bildirilib.

Qeyd edək ki, hazırda Voronejdəki hərbi obyektlərə "Vaqner" qüvvələri nəzarət edib. Şəhərdə Rusiya qüvvələri ilə "Vaqner" qüvvələri arasında toqquşma baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.