Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Putin Türkiyə liderini ölkədə hərbi qiyam fonunda yaranmış vəziyyət barədə məlumatlandırıb.

R.T. Ərdoğan Rusiya rəhbərliyinin addımlarına tam dəstək verdiyini bildirib.

