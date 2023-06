"Vaqner" təşkilatının 5 minə yaxın muzdlu döyüşçüsü Moskvaya yaxınlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "REUTERS" məlumat yayıb. Məlumata görə, qüvvələr hazırda Moskvadan 70 kilometr uzaqlıqdadırlar.

Qeyd edək ki, "Vaqner" döyüşçüləri daha öncə Rostov və Voronej şəhərlərini nəzarətə götürüblər.

