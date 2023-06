Priqojin qiyama buna görə qalxıb - Kadırovdan SENSASİON AÇIQLAMA

"Çeçenistanın rəhbəri Ramzan Kadırov dünən silahlı qiyam edən "Wagner PMC"nin təsisçisi Yevgeni Priqojini biznes ambisiyalarından əl çəkməyə və onları dövlət işlərinə qarışdırmamağa çağırıb".

Metbuat.az Redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə "Telegram" kanalında bildirib.

Çeçenistan Respublikasının başçısı qeyd edib ki, şəxsi ambisiyaların arxasınca gedən insanlar “Vətənə məhəbbət və məhəbbət”i unuda bilərlər. "Mən Priqojinlə danışdım, onu şəxsi ambisiyalarını milli əhəmiyyətli məsələlərlə qarışdırmamağa çağırdım",- Kadırov yazıb.

Onun sözlərinə görə, Priqojinin də iştirak etdiyi uğursuz sövdələşmələr silsiləsi, xüsusən də Sankt-Peterburq rəhbərliyinin qızını arzuladığı torpaq sahəsi ilə təmin etmədiyinə görə biznesmenin təkəbbürünə və uzunmüddətli küsməsinə səbəb olub:

"Bu amillər təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara və çoxlu sayda insanı münaqişəyə cəlb edə bilər".

Bundan əlavə, o, "Vaqner"in bütün döyüşçülərini qərarlarında ayıq olmağa davam etməyə çağırdı.

"Ölkənin gələcəyini, ailələrinizi, övladlarınızı düşün. Bu cür hərəkətlər fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. İndi hər şey sülh yolu ilə, qan tökülmədən başa çatdı, amma bu baş verə bilərdi. Həddindən artıq tədbir dövlətə təcavüz edən hər kəsin sərt şəkildə sıxışdırılması və məhv edilməsi olardı”, - deyə Kadırov əlavə edib.

