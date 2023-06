Aktyor Elməddin Cəfərov ilk dəfə həyat yoldaşı ilə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Zaurla Günaydın" aktyorun Gəncədəki evində qonaq olub. Elməddin Cəfərovun xanımı Zema heç vaxt görüntüsünün yayılmadığından danışıb. O bildirib ki, bunu ona Elməddin qadağa qoymayıb.

"Bu, mənim öz seçimimdir",- deyə, o, bildirib.

Zema müəllim çalışdığını, bir neçə kitabın müəllifi olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, cütlüyün 2 oğul övladı var.

