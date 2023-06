“Qarabağ” yeni futbolçu transferini həyata keçirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi braziliyalı futbolçu Vieyra Juninyonu transfer edib.

Qeyd edək ki, Juninyo “Şaveş”in heyətində 76 oyuna 12 qol vurub.

