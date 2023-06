“Zirə” yeni məşqçi ilə anlaşıb.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Borçe Xristovla 2 illik müqavilə bağlayıb.

Şimali Makedoniyalı çalışdırıcı əsas komandanın məşqçilər korpusunda yer alacaq.

Qeyd edək ki, Borçe Xristov 2020-ci ildə də “Zirə”də işləyib. O, U-21 millimizdə Rəşad Sadıqovun köməkçisi kimi, eləcə də "Qarabağ"da çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.