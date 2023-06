Amerikalı fizik Con Qudenaf vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə alimin işlədiyi Texas Universiteti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, litium-ion batareyaların yaradıcılarından biri, kimya üzrə Nobel mükafatı almış Con Qudenaf 100 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, o, 2019-cu ildə kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb.

