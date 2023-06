Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yenidən kəskin pisləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyun ayının 28-dən etibarən paytaxtda güclü külək əsəcək.

Havanın temperaturu isə 29-28 dərəcəyədək enəcək.

İyulun birində isə havanın temperaturunun 25 dərəcəyədək enəcəyi proqnozlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.