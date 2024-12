​"BYD" fabrikində insan alveri qalmaqalı

Braziliyanın Bahia ştatında Çin mənşəli elektrik avtomobilləri istehsalçısı "BYD"yə aid fabrikin tikinti sahəsində insan alveri və məcburi əmək iddiaları ilə əlaqədar Braziliya əmək müfəttişləri araşdırmaya başlayıb.

Metbuat.az valyuta.az-a istinadən xəbər verir ki, bu araşdırma, "BYD"nin ən böyük xarici bazarında şirkət ətrafında mübahisələri daha da artırıb.

Cümə axşamı Braziliya Əmək Nazirliyi həddindən artıq sıxlıq olan yataq sahəsini, mətbəx masasının yanında yerləşdirilmiş yatağı və çirkli divarları göstərən video və fotoşəkillər yayımlayıb. Əmək müfəttişləri "BYD" və podratçı "Jinjiang Group" nümayəndələri ilə keçirilən görüşdən sonra hər iki tərəfin müqavilənin ləğv edilməsinə qədər 163 işçiyə yardım göstərməyi və müvəqqəti olaraq otellərdə yerləşdirmə imkanı təqdim etməyi qəbul etdiyini bildirib.

Çinin Xarici İşlər Nazirliyi cümə günü verdiyi açıqlamada vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün Braziliya rəsmiləri ilə əlaqə saxladıqlarını bildirib. Nazirlik, işçi hüquqlarının qorunması və Çin şirkətlərinin qanunlara uyğun fəaliyyət göstərməsini təmin etməkdə qətiyyətli olduqlarını vurğulayıb. Cümə günü nə "BYD", nə də "Jinjiang" şərh tələblərinə dərhal cavab verməyib. Lakin "Jinjiang" bazar ertəsi Braziliya rəsmilərinin qiymətləndirməsini rədd edərək, işçilərin tikinti sahəsində köləlik şəraitində işlədiyi iddiasının əsassız olduğunu bildirib.

Daha əvvəl "BYD"nin bir rəhbəri bəzi "xarici qüvvələrin və bəzi Çin mediasının qəsdən Çin markalarını qaraladığını" iddia etmişdi. Hələ tikinti mərhələsində olan fabrik, "BYD"nin 2024 və ya 2025-ci ilin əvvəlində Braziliyada istehsala başlamaq planlarının bir hissəsidir. İllik 150.000 avtomobil istehsal gücünə malik olacağı gözlənilən bu fabrik, Çinin Braziliyadakı artan təsirinin rəmzi hesab olunur. "BYD" yalnız Bahia fabriki kompleksinə 620 milyon dollar sərmayə qoyub.

Bu araşdırma, hazırda Çində dominant mövqedə olan "BYD"nin qlobal genişlənmə cəhdlərinə arzuolunmaz diqqət çəkir. Braziliya rəsmiləri 7 yanvar tarixində şirkətlərlə başqa bir görüş planlaşdırır və müvafiq razılaşma təklif etməyi nəzərdə tutur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.