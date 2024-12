"Qarabağ"ın hücumçusu Olavio Juninyo "Sevilya"ya keçməyə yaxındır.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi ispan klubu ilə müqavilənin detalları razılaşdırılıb.

Keçidin "Sevilya” üçün 3,5 milyon avroya başa gələcəyi bildirilir. "Qarabağ"ın rəhbərliyi bir neçə gün əvvəl tərəflər arasənda danışıqları təsdiq etsə də, transfer məbləğində ortaq məxrəcə gəlmədiklərini deyib.

Qeyd edək ki, braziliyalı forvard "Sevilya"nın əsas transfer hədəfi sayılır.

