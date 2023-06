Badmintonçumuz Avropa Oyunlarında səkkizdəbir finala vəsiqəni təmin edib

Badmintonçumuz Keişa Fatimə Zəhra Polşada keçirilən III Avropa Oyunlarında növbəti qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınların şəxsi yarışında D qrupunun ikinci turu çərçivəsində Moldova təmsilçisi Vlada Ginga ilə qarşılaşan təmsilçimiz hər iki setdə rəqibini üstələyərək (21:10, 21:17) səkkizdəbir finala vəsiqəni təmin edib. Badmintonçumuz qrup mərhələsində son görüşünü iyunun 28-də Almaniya idmançısı Li Yvonneyə qarşı keçirəcək.

Qeyd edək ki, idmanın badminton növü Avropa Oyunlarında qitə çempionatı statusu daşıyır. Dünya çempionatından sonra "Paris-2024" Yay Olimpiya Oyunlarına ən yüksək reytinq xalları verir.

